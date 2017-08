“MS no Campo”: Armazenamento adequado de grãos é fundamental para saúde do rebanho

Campo Grande (MS) – Em sua 20ª edição, o programa “MS no Campo” foi criado com o objetivo de levar as principais informações do setor agropecuário aos empresários e trabalhadores do setor. Neste fim de semana, o ouvinte vai poder conferir os detalhes do laudo técnico da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) sobre a morte de mais de mil bovinos em uma fazenda, no município de Água Clara. O “MS no Campo” também vai levar aos pecuaristas, dicas de como evitar doenças alimentares que podem ocasionar a perda do rebanho.

O programa traz ainda, a parceria entre o Governo do Estado e a União, que resultou na aquisição de 25 automóveis para os escritórios da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). A nova frota faz parte do pacote de investimentos em logística e infraestrutura para atender o aumento das famílias que vivem da agricultura familiar e precisam de demanda especializada.

Nesta edição, o “MS no Campo” destaca a meteorologia para a cultura dos grãos; o balanço da colheita da safrinha do milho na região Centro-Sul do país; detalhes do programa que vai fomentar o consumo de produtos da agricultura familiar nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul; dicas de segurança; agenda cultural, entre outros assuntos.

O programa é semanalmente distribuído para as emissoras de rádio parceiras, além de ser disponibilizado para download no portal oficial de notícias do Governo, o Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa “MS no Campo”

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Kelly Ventourim (Semagro)

Veja Também

Comentários