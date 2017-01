MS Mais Seguro prevê entrega de 406 viaturas no 1º semestre de 2017

Lançado pelo Governo do Estado há sete meses, o programa MS Mais Seguro – de investimentos nas forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul – prevê a entrega de 406 viaturas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no primeiro semestre de 2017. O processo licitatório para a compra dos veículos foi finalizado em dezembro passado e a empresa vencedora tem 120 dias para entregar a frota.

Segundo o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira, são 278 camionetes SUV, 74 veículos hatch, 38 motocicletas, oito caminhões autobomba tanque, três vans, dois caminhões autobomba rápido, dois ônibus e um caminhão com escada magirus que servirão à população nos próximos meses. “São investimentos em andamento que ultrapassam os R$ 109 milhões, incluindo compra de munições e radiocomunicação”, disse Videira.

A quantidade de viaturas a ser entregue pelo MS Mais Seguro no primeiro semestre deste ano é 32% maior do que a distribuída nos seis primeiros meses do programa, de junho a dezembro de 2016. No ano passado o MS Mais Seguro adquiriu 306 viaturas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros: 67 em setembro, 154 em novembro e 85 em dezembro.

Juntas, as viaturas entregues e em processo de licitação representam reforço de 712 veículos na frota das forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul.

