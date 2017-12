MS lança Plano Estadual de Cultura Exportadora

Celulose está entre os produtos industrializados que MS exporta. - Foto: Raquel Waqued

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/12/14.12.17-CULTURA-EXPORTADORA-PORTAL.mp3

Reunir empresários para fomentar as exportações de produtos industrializados. Esse é o objetivo do Plano Estadual de Cultura Exportadora, lançado nesta quinta-feira, dia 14, pelo Governo do Estado em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Segundo o Secretário Adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Ricardo Sena a intenção é dar maior valor agregado aos produtos e gerar mais renda para Mato Grosso do Sul.

Para Ricardo Sena o desafio não está só no preço do produto.

Também presente no evento o coordenador do Programa Nacional do MDIC, Victor Maselli, explicou que o Programa foi todo reformulado para se ajustar as necessidades de cada estado, e que essas necessidades serão definidas pelos integrantes dos Comitês Regionais.

As exportações têm grande participação na economia sul-mato-grossense, representando de 5 a 6% do PIB nos últimos anos, valor muito acima da média nacional. A retomada da balança comercial começou em 2015 com exportações liquidas positivas, posicionando o setor como com estratégico para o crescimento do Estado e para as divisas do país. Celulose está entre os produtos industrializados que MS exporta.