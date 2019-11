MS lança campanha de enfrentamento a doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

O Estado vai fornecer aos municípios quinhentos mil sacos de lixo, três mil pares de luvas ecológicas, um milhão de folders, 20 mil cartazes, 700 faixas e 1.600 banners para campanhas educativas - Foto: Divulgação

A Campanha Estadual de Enfrentamento das Arboviroses, vai envolver todos os municípios do Estado no combate a doenças como a dengue, zika, chikungunya e febre amarela, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Lançada nesta segunda-feira, dia 04, a ação, segundo o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, conta especialmente com a conscientização da sociedade e dos gestores municipais.

O Estado vai fornecer aos municípios quinhentos mil sacos de lixo, três mil pares de luvas ecológicas, um milhão de folders, 20 mil cartazes, 700 faixas e 1.600 banners para campanhas educativas.

Outra medida é o Projeto “Educando nossas Crianças”, por meio do qual a SES, em parceria com os 79 municípios, vai realizar palestras educacionais nas escolas municipais, estaduais e privadas.

Este ano ainda será utilizado o aplicativo de celular e-Visita Voluntário, que possibilitará às instituições públicas e privadas informar no sistema utilizado pelos Agentes de Combate de Endemias, a existência de focos de proliferação do Aedes aegypti.

O programa será disponibilizado gratuitamente para ser baixado no aparelho do voluntário, que deverá fazer parte de uma empresa cadastrada no Projeto.