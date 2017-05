MS e PR vão somar esforços para concretizar ferrovia entre Paranaguá e Dourados

Com objetivo de concretizar a ligação entre o Porto de Paranaguá (PR) e o município de Dourados (MS) através da Estrada de Ferro Paraná Oeste (Ferroeste), os Governos dos estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná vão unir esforços. Nesta quarta-feira (17.5), na Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), o governador Reinaldo Azambuja e o titular da Seinfra, Marcelo Miglioli, se reuniram com o secretário de Obras e Logística do Paraná, José Richa Filho e o presidente da Ferroeste, João Vicente Bresolin, para tratarem do assunto.

“A proposta do Paraná é que façamos um PMI [Procedimento de Manifestação de Interesse] para que a gente viabilize a rota completa da ferrovia entre Dourados, Cascavel, Guarapuava e Paranaguá”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.

A Ferroeste é de economia mista e tem o Governo do Paraná como seu maior acionista, e ela tem a concessão para explorar o trecho. Na prática, a ferrovia atende Cascavel e Guarapuava e a PMI serviria para ampliar a malha, fazendo com que a ferrovia passe a fazer a rota completa da concessão, indo do Porto de Paranaguá a Dourados. “Já faz alguns anos que temos discutido com o Mato Grosso do Sul a possibilidade de estender a Ferroeste e a discussão sempre foi de interesses comuns. São dois estados com produção forte em termos de Brasil e sabemos do potencial da região de Dourados, principalmente na divisa com o Paraná. Hoje chegamos num modelo que eu acredito que será interessante para potenciais investidores, mas nada melhor do que lançar a PMI para ficar claro que será economicamente viável. Estou muito confiante”, disse o secretário de Obras do Paraná, José Richa.

O próximo passo para discutir a questão será na segunda-feira (22.5), no Encontro Internacional Sobre Gás Natural, do qual Reinaldo Azambuja vai participar. “Teremos uma reunião com o governador do Paraná, em Santa Catarina, onde apresentaremos o projeto. Essa rodovia já foi muito discutida no passado, mas agora, com essa modelagem, trazendo a iniciativa privada, com a aquiescência da ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre – e dois governos somando esforços, acredito que vamos viabilizar o projeto e transformá-lo em realidade”, disse o governador.

Para o secretário Marcelo Miglioli, não há duvida de que a rota Dourados a Paranaguá é a melhor caminho para o escoamento da produção de MS. “Mato Grosso do Sul tem todo interesse no projeto e vamos fazer o que estiver a altura para o projeto caminhar. Essa parceria entre os dois estados soma forças para que o projeto tenha uma estruturação e possa sair do papel. Entre os projetos de macro infraestrutura que estamos trabalhando, esse é com certeza um dos prioritários”, finalizou.

