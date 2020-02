MS é o estado com maior presença de mulheres à frente de negócios

No estado, o resultado ficou acima da média nacional, de 34% de donas de negócios - Foto: Reprodução/Internet

O empreendedorismo tem se tornado uma opção de independência financeira e carreira para as mulheres. Em Mato Grosso do Sul, elas já respondem por 38% da totalidade dos donos de negócios, índice que coloca o estado como o primeiro do país com presença de empresárias. Os dados fazem parte de um estudo divulgado no ano passado pelo Sebrae.



No estado, o resultado ficou acima da média nacional, de 34% de donas de negócios. Conforme o relatório especial “Empreendedorismo Feminino no Brasil”, de março de 2019, após MS, estão empatados em segundo lugar Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Norte, todos com 36% de empresárias.



O estudo também mostra que a conversão de “empreendedoras” em “donas de negócios” é 40% mais baixa, quando comparado aos homens. Ou seja, há uma desistência maior pela parte feminina até o sucesso da empresa. Além disso, a proporção de negócios por necessidade é maior no grupo das mulheres, com 44%, contra 32%, no caso deles.



O relatório reúne uma série de publicações, como a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Continua do IBGE (2018); “Empreendedorismo no Brasil” e “Empreendedorismo no Brasil: relatório executivo 2018” do Global Entrepreneurship Monitor (2018); estudos presentes no DataSebrae, entre outros. Para conferir o material na íntegra, basta acessar o link.



Mulher de Negócios

Buscar capacitação é fundamental para ter sucesso nos negócios. Neste sentido, para fortalecer e incentivar o empreendedorismo feminino no estado, o Sebrae/MS realiza no mês de março em Campo Grande, no dia 4, e Três Lagoas, no dia 7, mais uma edição do evento “Sebrae Inspira Mulher de Negócios”.



A programação conta com empresárias de destaque no país para mostrar caminhos, valores e tendências empreendedoras, com o objetivo de estimular a população feminina a empreender com mais segurança, gerar negócios e transformar realidades.



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na Loja Virtual do Sebrae. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.