MS e MT se unem para combater queimadas e preservar o Bioma Pantanal

Campo Grande (MS) – Preocupado com os incêndios que atingem a região do Pantanal, o Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Corpo de Bombeiros, assinaram nesta quarta-feira (30.10) um termo de cooperação com o estado de Mato Grosso, que tem como finalidade coordenar e executar ações de prevenção, preparação e combate a incêndios florestais no Bioma Pantanal, contribuindo consequentemente com a redução da emissão de gases geradores do efeito estufa, redução do desmatamento e a preservação da biodiversidade.

Presente na solenidade o secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, que no ato representou o governador Reinaldo Azambuja, destacou que o turismo tem sido uma grande fonte de renda para Mato Grosso do Sul, sendo papel da segurança pública garantir ações efetivas e de resposta rápida, a exemplo desta parceria com o Mato Grosso para conter incêndios em grandes proporções como o que atinge o Pantanal, considerado um dos principais destinos turísticos do Brasil.

“MS é o irmão mais novo de MT. Temos relevos, biomas parecidos, belezas naturais incomuns e precisamos defender esse patrimônio, mas para isso é necessário unir forças e buscar parcerias, quer seja no setor público ou no privado. A formalização deste termo visa a desburocratização, além de ratificar o compromisso dos cidadãos sul-mato-grossenses com o Mato Grosso e com o Brasil”, pontuou Videira.

Já o secretário secretário-adjunto de Integração Operacional MT, coronel Victor Paulo Fortes, frisou a satisfação de formalizar este termo de cooperação com o MS, que tem como principal objetivo preservar o Pantanal, considerado patrimônio da humanidade. “Acredito que a integração é o caminho do sucesso, e estamos abertos para qualquer atuação conjunta em relação à segurança pública que traga bem-estar para nossas populações”, destacou o coronel representante do governo do Mato Grosso.

Conforme o secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, está sendo preparado pela Secretaria de Meio Ambiente um acordo mais amplo no que diz respeito as ações conjuntas de fiscalização do Bioma Pantanal, além da realização de estudos para uniformizar a legislação dos dois estados. O dirigente da Semagro, ainda noticiou em primeira mão que será adquirido pelo Instituto de Meio Ambiente (Imasul) um equipamento que fica acoplado ao helicóptero, que é um reservatório de lona com capacidade para captar 540 litros de água, utilizado para controlar incêndios no período de maior de incidência de queimadas urbana e florestal.

Também estiveram presentes no ato de formalização do termo de cooperação entre os dois estados o comandante do Corpo de Bombeiro de MS, coronel Joilson do Amaral, e do Corpo de Bombeiro de MT, coronel Alessandro Borges Ferreira, entre outras autoridades.

Reportagem Regiane da Costa Ribeiro da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Arquivo Sejusp