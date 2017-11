MS e estados do Brasil Central fortalecem território na Festuris

Campo Grande (MS) – De hoje (9.11) até sábado (11.11) o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur-MS), participa da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), no Rio Grande do Sul (RS). Em parceria com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, a Fundtur e o trade estadual participam da feira num estande juntamente com outros quatro estados do bloco (MT, DF, TO e GO).

O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, destaca a importância de fortalecer um território onde praticamente se concentram os melhores destinos de ecoturismo e turismo de aventura do país. “Com essa proposta do Brasil Central temos a oportunidade, por meio dos roteiros integrados, de fortalecer o bloco como destino turístico, isso nos dá mais força e competitividade nos mercados nacional e internacional”, avalia.

O Festuris, que acontece no Centro de Feiras e Eventos Serra Park, é considerado um dos eventos de negócios turísticos de resultados mais efetivos para o trade brasileiro e sul-americano. E como forma de apoiar e estimular os empresários sul-mato-grossenses na comercialização e promoção dos destinos turísticos, foi realizada uma caravana em parceria com o Sebrae-MS e BrC.

Mercado

Segundo o Observatório de Turismo de Bonito (OTB), o Rio Grande do Sul está entre os quatro maiores emissores nacionais de turistas para a região. Segundo a organização do Festirus, cerca de 21% dos participantes do evento são oriundos de São Paulo, o maior emissor brasileiro para Mato Grosso do Sul.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS)

Foto: Alexis Prappas