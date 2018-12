MS é escolhido para monitorar uniformização de produtos da Rede dos Centros Internacionais de Negócios da CNI

Cinco áreas foram estudadas para definir as metas de atuação do novo modelo das redes dos Centros Internacionais de Negócios - Divulgação

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) criou um grupo de trabalho para trabalhar na uniformização de produtos e processos voltados para a sustentabilidade da Rede CIN – Rede dos Centros Internacionais de Negócios – em operação em todas os Estados da Federação mais Distrito Federal e para coordenar essa ação foi eleita a coordenadora do CIN (Centro Internacional de Negócios) do IEL de Mato Grosso do Sul, Nathália Alves.

A definição sobre a criação desse grupo de trabalho e a escolha da coordenação foram acertadas durante a 27ª Reunião de Gerentes da Rede CIN no Brasil. Durante três dias, os gestores debateram sobre a atuação orientada para resultados, com articulações e fortalecimento de parcerias, além da defesa de interesses.

Os integrantes ainda debateram sobre o novo governo e a atuação voltada para a política externa brasileira para os próximos anos. Cinco áreas foram estudadas para definir as metas de atuação do novo modelo das redes dos Centros Internacionais de Negócios.

A coordenação do grupo, que será feita pelo CIN do IEL do Estado, contará ainda com as presenças de quatro Estados - Acre, Mato Grosso, Tocantins e Paraíba – mais o Distrito Federal. Será a primeira vez que Mato Grosso do Sul protagoniza um grupo de trabalho nacional.

“Acredito que essa eleição é o reconhecimento do trabalho que estamos realizando no âmbito estadual, com foco em resultados e de atendimento de demandas, para atender e auxiliar do início ao fim a internacionalização das empresas”, explicou Nathália Alves.