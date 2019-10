MS é 2º Estado do país a lançar programa que destina R$ 2 milhões para tecnologia e inovação

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul é o segundo Estado do país a lançar o Tecnova 2, programa do governo federal, realizado em parceria com o Governo do Estado e que vai destinar até R$ 2 milhões para projetos de desenvolvimento econômico, social e tecnológico.

A informação foi dada pelo Gerente de Inovação da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação) Marcelo Camargo na noite de quinta-feira (24), no lançamento do Tecnova 2, realizado no Armazém Cultural em Campo Grande, local no qual acontece a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento contou com a presença do secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e do diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira.

“Mato Grosso do Sul é um estado jovem na questão da política de inovação e tem feito o seu dever de casa. Esse esforço do governo, por meio da Fundect e pela secretaria de Desenvolvimento, levou ao excelente desempenho no Programa Centelha, com a apresentação de 564 ideias, ficando à frente de outros estados, com mais tradição e recursos. Por isso é importante exaltar que Mato Grosso do Sul é o segundo Estado a lançar o Tecnova 2”, comentou Marcelo Camargo ao anunciar que a Finep já garantiu recursos e lançará o Programa Centelha 2 no ano de 2020.

O secretário Jaime Verruck destacou ainda o fato de Mato Grosso do Sul ocupar a terceira colocação no país em Empreendimentos Inovadores, segundo indicador divulgado no ranking de competitividade dos Estados. “Somos o terceiro Estado em empreendimentos inovadores e agora lançamos o Tecnova 2, projeto de parceria com o governo do Estado com a Finep e Fundect para que empresas de base tecnológica inscrevam seus projetos inovadores. Temos a certeza de que teremos excelentes propostas, como as que foram apresentadas hoje aqui, desenvolvidas no primeiro Tecnova. Esse conjunto de resultados nos mostra que estamos no caminho certo, investindo na ciência e tecnologia como fator de desenvolvimento e de integração entre a academia e empreendedores”, afirmou.

Tecnova 2

O Programa Tecnova 2 tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico de MS, estimulando as empresas sul-mato-grossenses a apresentar projetos para produtos ou serviços inovadores em suas empresas, aumentando a competitividade no Estado.

Com a assinatura do programa, realizada ontem, o edital completo será publicado no Diário Oficial do Estado, com todas as informações sobre quem pode participar e os prazos de inscrição. O Tecnova 2 vai destinar até R$ 2 milhões, em subvenção econômica, para empresas sediadas em Mato Grosso do Sul, com no mínimo 6 meses de funcionamento. Cada empresa poderá receber de R$ 100 mil a R$ 200 mil e terá o prazo de 24 meses para executar o projeto. As áreas temáticas para apresentação de projetos serão: Mecânica e Mecatrônica, Tecnologia da Informação e Comunicações, Biotecnologia e Bioeconomia, Agronegócio e Gestão.

Marcelo Armôa – Assessoria de Comunicação da Semagro