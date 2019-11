MS é 2º Estado do país a lançar programa que destina R$ 2 milhões para tecnologia e inovação

Mato Grosso do Sul é o segundo Estado do Brasil a lançar o Tecnova 2, programa do governo federal, realizado em parceria com o Governo do Estado e que vai destinar até R$ 2 milhões para projetos de desenvolvimento econômico, social e tecnológico.

Mato Grosso do Sul é um estado jovem na questão da política de inovação e teve um excelente desempenho no Programa Centelha, com a apresentação de 564 ideias, ficando à frente de outros estados, com mais tradição e recursos.

Mato Grosso do Sul ocupa a terceira colocação no país em Empreendimentos Inovadores, segundo indicador divulgado no ranking de competitividade dos Estados.

O Programa Tecnova 2 tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico de MS, estimulando as empresas sul-mato-grossenses a apresentar projetos para produtos ou serviços inovadores em suas empresas, aumentando a competitividade no Estado.

Com a assinatura do programa, o edital completo será publicado no Diário Oficial do Estado, com todas as informações sobre quem pode participar e os prazos de inscrição.

O Tecnova 2 vai destinar até R$ 2 milhões, em subvenção econômica, para empresas sediadas em Mato Grosso do Sul, com no mínimo 6 meses de funcionamento. Cada empresa poderá receber de R$ 100 mil a R$ 200 mil e terá o prazo de 24 meses para executar o projeto. As áreas temáticas para apresentação de projetos serão: Mecânica e Mecatrônica, Tecnologia da Informação e Comunicações, Biotecnologia e Bioeconomia, Agronegócio e Gestão.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação