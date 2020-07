MS Digital reúne serviços direcionados aos servidores estaduais

Campo Grande (MS) – Moderna plataforma de atendimento virtual que permite o acesso a mais de 50 serviços públicos do Governo de Mato Grosso do Sul, o aplicativo MS Digital também tem uma área reservada aos servidores públicos.

Os links direcionados a este público, contemplam a emissão de contracheques, do Informe de Rendimentos; necessário para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda; e o Clube de Benefícios, uma aba que abrange parcerias formalizadas pelo Estado que asseguram descontos em instituições de ensino, na contratação de seguros, na aquisição de planos de saúde e odontológico, ou ainda em compras no comércio e de atividades de lazer.

Segundo a secretária de Administração e Desburocratização, Ana Nardes, as ações do Governo na área de tecnologia têm facilitado o acesso às operações nesse momento de pandemia. “O MS digital é uma ferramenta de cidadania, construída com foco na transformação digital e também na segurança das pessoas em tempos de Coronavírus”, reforça a gestora, ao destacar o link “Clube de Benefícios”, iniciativa que concentra parcerias e descontos que contempla o servidor estadual.

Entre os serviços vinculados à SAD, também está disponível o acesso ao Diário Oficial do Estado. Somam-se às operações do MS Digital, a emissão de boletins de ocorrência, consultas no Detran, o cartão digital do SUS, entre outros. Tudo isso, sem fila, sem demora, sem riscos. Disponível nas versões iOS e Android, o app pode ser baixado no Apple Store e no Google Play.

Elaine Paes, SAD