MS Digital: aplicativo que aproxima serviços públicos do cidadão oferece novas ferramentas

(Foto: Saul Schramm)

Desenvolvido para aproximar o cidadão dos serviços públicos o aplicativo MS Digital recebeu nova atualização e passou a oferecer novos serviços aos mais de 7,1 mil usuários que já utilizam a plataforma que veio para simplificar a vida dos sul-mato-grossenses em tempos de pandemia.

Entre as novidades do app está a inclusão do “Manucã”, dispositivo que liga a produção da agricultura familiar à cidade de forma rápida e sustentável. Pequenos produtores podem se cadastrar e divulgar seus produtos de forma online e gratuita. A funcionalidade está integrada ao menu “Agronegócio” que reúne diversos serviços e informações.



É possível favoritar as ferramentas mais utilizadas

Outra atualização importante diz respeito à proteção da mulher vítima de violência doméstica. A opção “Delegacias da Mulher”, que antes ficava no campo “Segurança”, migrou para o ícone “Mulher MS”, trazendo endereços e telefones de delegacias e centros especializados de atendimento à mulher de 17 cidades do Estado. Ao favoritar a ferramenta, selecionando a estrela no canto direito da tela, a opção vai para o topo da tela inicial, ficando disponível sempre que o app é aberto no celular.

O MS Digital permite que o cidadão tenha acesso a mais de 50 serviços públicos sem sair de casa, tendo em mãos apenas um celular com acesso à internet. Consultas, agendamentos, denúncias, legislação, informações de utilidade pública, endereços, telefones de serviços essenciais, e notícias em tempo real fazem parte desse moderno canal de atendimento ao público.

O MS digital possui design limpo e comando intuitivo que permite experiência de fácil navegação do usuário. A ferramenta está disponível para os sistemas operacionais IOS e Android e pode ser baixada gratuitamente nas lojas virtuais. A ferramenta foi desenvolvida pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI) que atua junto às secretarias estaduais no aperfeiçoamento constante da plataforma.