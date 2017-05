MS deve ter segunda-feira com temperaturas baixas e chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que Mato Grosso do Sul deve ter uma segunda-feira (22) com temperaturas baixas e chuvas em pontos isolados. A mínima prevista para o primeiro dia útil da semana é de 13ºC e a máxima de 30ºC.

O Inmet destaca, entretanto, que no decorrer do dia as temperaturas devem ter uma elevação significativa. A umidade relativa do ar deve oscilar entre os 50% e os 95%, dependendo da região do estado e a intensidade dos ventos de fracos a moderados, com possibilidade de rajadas.

Campo Grande, conforme o instituto, deve registrar uma temperatura mais amena que a média do estado. A mínima prevista para a segunda é de 18ºC, com tendência a ligeiro declínio, e a máxima é de 27ºC.

A umidade relativa do ar na capital sul-mato-grossense deve variar entre 80% e 95% e pancadas de chuva, com trovoadas, podem ocorrer principalmente no período da tarde.

Veja Também

Comentários