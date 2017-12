MS deve aumentar exportações para Argentina

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/12/11.12.17-MS-ARGENTINA-PORTAL.mp3

O governador Reinaldo Azambuja recebeu nesta segunda-feira, dia 11, representante do Consulado Geral e Centro de Promoção da Argentina em São Paulo, o cônsul-adjunto Gabriel Rivera.

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck também participou da reunião e afirmou que além de aumentar as exportações de minério, soja e milho para a Argentina, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul quer conhecer que outros produtos o país vizinho poderia comercializar no varejo.

Verruck explicou que o próximo passo para estreitar as relações comerciais entre os dois países é a participação na reunião das Câmaras no marco da Cúpula de Mercosul, programada para os dias 20 e 21 de dezembro em Brasília.

Também participou da reunião o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Ridel.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)