MS começa a semana com mais de mil vagas de emprego

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul inicia a semana com 1.035 vagas disponíveis à espera de profissionais. As vagas são intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab), responsável por selecionar o perfil dos trabalhadores conforme a vaga e encaminha-los às empresas.

Na Capital são 165 oportunidades. Há vagas convencionais, para pessoa com deficiência e para estágio. Intérprete, manobrista, passador de roupas, porteiro, gerente de projetos, técnico de projetos, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem e pedagogo estão entre as diversas vagas disponíveis em Campo Grande.

As vagas em maior número são para as funções de: trabalhador na cultura de maçã, operador de processo de produção, auxiliar da linha de produção, tratorista agrícola, e analista de suporte técnico.

Os municípios com mais vagas são: Iguatemi (369), Rio Brilhante (87), Costa Rica (60), Sidrolândia (48), Caarapó (44), Dourados (37), Três Lagoas (35), Itaquiraí (32) e Bataguassu (18).

Mas também há oportunidades em São Gabriel do Oeste, Nova Andradina, Miranda, Naviraí, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema, Aquidauana, Guia Lopes da Laguna, Ponta Porã, Batayporã, Corumbá, Jardim, Ribas do Rio Pardo, Paranaíba, Sonora, Cassilândia e Rio Verde.

As vagas disponíveis são para todos os níveis de escolaridade e algumas são exclusivas para pessoa com deficiência, indígenas e estágio. Confira todas as oportunidades no site www.funtrab.ms.gov.br.

Os interessados que moram em Campo Grande, podem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Já no interior, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima de sua residência. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação