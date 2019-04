MS apresenta ações para retirada da vacina contra aftosa no segundo encontro do Bloco 5

Campo Grande (MS) – A equipe da Iagro está em Curitiba (PR), no segundo encontro dos Estados que compõe o Bloco 5, dentro do Plano Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), para apresentar as ações realizadas aqui no Estado, cumprindo o cronograma e as exigências propostas pelo Ministério.

Segundo o diretor presidente da Iagro, Luciano Chiochetta, o Estado do Paraná, foi o primeiro a obter aprovação do Ministério da Agricultura para a retirada da vacinação.

Como esta é a última campanha de vacinação do Paraná, a partir de setembro aquele Estado já não poderá receber animais vacinados.

Com essa decisão, o Paraná poderá solicitar em 2020, a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), o status de livre de febre aftosa sem vacinação.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)