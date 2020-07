MS adere a mais uma campanha nacional contra violência doméstica

Luciana Azambuja, Subsecretária Estadual de Políticas Públicas para Mulheres - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), lançou a campanha “Alô vizinho!”, que tem como objetivo envolver moradores de condomínios na batalha contra a violência doméstica.

Luciana Azambuja, Subsecretária Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, acredita que, principalmente no período de pandemia de Covid-19, quando o isolamento social força uma convivência mais constante da vítima com o seu agressor, a campanha de orientação é fundamental. Segundo ela a denúncia de um vizinho ao escutar ou presenciar uma agressão pode salvar a vida dessa vítima.

O material informativo da campanha indica os canais para o registro de denúncias. Destaca o número do Ligue 180, o aplicativo Direitos Humanos Brasil e o endereço do portal da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH). Além disso, apresenta orientações de segurança para as mulheres e informações com exemplos de atos de violência previstos na lei Maria da Penha.

A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM) disponibilizou o material gráfico que já conta com o apoio do Estado. O download pode ser realizado pelo link: https://www.secid.ms.gov.br/campanhas/

Além do Mato Grosso do Sul, os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Paraná, Rondônia, Roraima e Tocantins. Lembrando que por meio da central do Ligue 180, é possível registrar denúncias e obter informações sobre os direitos das mulheres, inclusive com garantia de anonimato. O serviço funciona 24 horas, todos os dias, inclusive finais de semanas e feriados. Pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil e de vários outros países no exterior. Porém em caso de urgência o recomendado é ligar para a Polícia Militar no número 190.