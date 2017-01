MS abre seleção de professores para escolas de tempo integral

A secretaria estadual de Educação de Mato Grosso do Sul abre nesta segunda-feira (16) as inscrições para professores concursados, que fazem parte do seu quadro permanente ou que estejam em estágio probatório, que estejam interessados em trabalharem nas escolas que vão oferecer educação em tempo integral neste ano letivo.

As inscrições vão até terça-feira (17) e são feitas exclusivamente pela internet, no site da da secretaria. O candidato deverá preencher um formulário on-line, indicando, entre outras informações, o município em que está lotado e a escola estadual do seu interesse, na mesma cidade. Para acessar a página clique aqui!

De acordo com a secretaria, estão sendo oferecidas vagas para oito escolas em Campo Grande (Amélio de Carvalho Baís, José Barbosa Rodrigues, Lúcia Martins Coelho, Maria Constança de Barros Machado, Professor Emygio Campo Widal, Professor Severino Ramos de Queiroz, Waldemir Barros Silva e Manoel Bonifácio Nunes da Cunha), uma em Corumbá (Julia Gonçalves Passarinho), uma em Dourados (Rita Angelina Barbosa Silveira), uma em Maracaju (Padre Constantino Monte) e uma em Naviraí (Presidente Médici).

O professor, ainda conforme estipula o edital do processo seletivo, entre outras exigências, precisar ter disponibilidade para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais em período diurno, que deverá ser cumprida na escola de tempo integral para onde ele for designado e também ter a titulação exigida para a disciplina desejada.

Estão sendo oferecidas vagas para professores de língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, arte, de educação física, de biologia, de química, de física, de matemática, de história, de geografia, de sociologia e de filosofia.

Após a inscrição o candidato passará por entrevista pessoal, avaliação curricular e ainda entregar todos os documentos exigidos. Todas as etapas de seleção são eliminatórias. A previsão da secretaria é que o resultado final do processo seletivo seja divulgado no dia 31 de janeiro.



A lotação dos profissionais selecionados será condicionada ao número de estudantes matriculados. Os candidatos considerados aptos e não selecionados vão compor um banco de dados e poderão ser chamados a qualquer momento, havendo interesse da administração pública e do próprio profissional.

Veja Também

Comentários