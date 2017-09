MS 40 anos: Turismo de MS apresenta nova campanha promocional durante ABAV 2017

Campo Grande (MS) – No ano em que Mato Grosso do Sul completa 40 anos e em que a ONU instituiu como o ano Internacional do Turismo Sustentável, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur-MS), apresenta a nova campanha promocional do turismo. Intitulada ‘Visit MS – Você no seu melhor estado’, a campanha tem como conceito mostrar que o Mato Grosso do Sul é um destino plural e que atende a diversos segmentos de turismo e perfis de público.

O lançamento da nova campanha acontece na quinta-feira (28.9), às 16h, no estande da Fundtur na ABAV Expo Internacional de Turismo 2017, e contará com a presença do governador do MS, Reinaldo Azambuja; do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck e do secretário-adjunto, Ricardo Senna; além de outros convidados como jornalistas, agentes de viagens, operadores de turismo nacionais e internacionais e o trade turístico de Mato Grosso do Sul.

Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling o turismo de Mato Grosso do Sul há tempos merecia uma campanha institucional de promoção que destacasse sua riqueza natural e cultural. “Esse trabalho foi planejado e criado para representar, de fato, tudo o que temos em termos de atratividade. Mato Grosso do Sul é um estado tão rico, de tantas belezas naturais, de tanta riqueza cultural, mas precisava de uma campanha que conseguisse traduzir tudo isso em termos de promoção. MS merece estar em destaque neste ano em que comemora 40 anos, no Ano Internacional do Turismo Sustentável e numa feira tão importante como a ABAV, que será realizada agora no mês de setembro em meio às comemorações do Dia Mundial do Turismo. Isto é emblemático”, enfatiza Bruno.

Bruno fala ainda sobre a necessidade de um posicionamento de mercado para o turismo sul-mato-grossense. “Precisamos nos consolidar como atividade econômica e estamos trabalhando para isso. Além das ações promocionais, fechamos uma parceria com o Sebrae para o fortalecimento das quatro regiões turísticas que vamos trabalhar, que são Pantanal, Bonito-Serra da Bodoquena, Campo Grande – Caminho dos Ipês e Rota Norte, com um trabalho de consultoria e na construção do sistema estadual de turismo para compor a Lei Estadual, o Plano Estadual de Turismo e vamos entrar fortes nessa parte de governança, pois quem compõe o sistema estadual não é só o Estado, mas também as regiões e os municípios”.

Segundo a gerente de mercado da Fundtur, Karla Cavalcanti, a campanha Visit MS será construtiva e estará sempre em evolução. “Através de uma estratégia de flexibilidade de desdobramento, ela atende mídias tradicionais e internet com informações e treinamentos, além de incorporar tecnologia de realidade virtual e ações em mídias sociais de modo a atender tanto o público final quanto o profissional”, destaca.

Ação na ABAV 2017

A Fundtur participa constantemente de eventos nacionais e internacionais de turismo, juntamente com empresários do trade, como forma de promover o destino para profissionais qualificados e público direto, buscando fomentar o fluxo de turistas no estado. E durante a ABAV Expo 2017, que acontece em São Paulo, uma das mais importantes feiras do setor nas Américas, a Fundação preparou uma agenda diária de ações de fortalecimento do turismo. Para isso, estão programados lançamentos, shows musicais, interatividade com o público e gastronomia. Entre as principais ações está o lançamento da nova campanha de marketing do turismo estadual intitulada Visit MS e do novo site promocional dos destinos de Mato Grosso do Sul.

27 (quarta-feira)

12h às 20h – Óculos de realidade virtual de destinos turísticos de MS | Cabine 360º (quem nos visitar poderá tirar fotos num ambiente do estande como se estivesse no destino) | Degustação de comida regional com o Chef Marcílio Galeano, da Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal | Atendimento ao público.

16h – Show Trajetória da Música do MS com Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Ju Souc e Renan Nonato: em comemoração aos 40 anos do MS, esses experientes músicos de destaque no cenário cultural de Mato Grosso do Sul apresentam a trajetória da música do estado, em uma releitura de músicas regionais conhecidas nacionalmente.

28 (quinta-feira)

12h às 20h – Óculos de realidade virtual de destinos turísticos de MS | Cabine 360º (quem visitar o estande poderá tirar fotos como se estivesse no destino) | Degustação de comida regional com o Chef Marcílio Galeano, da Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal | Atendimento ao público.

14h – Palestra Mato Grosso do Sul: “Desmistificando a venda dos destinos Pantanal e Bonito” – Palestra apresentada por Cristina Moreira, vice- presidente da Visit Pantanal – Associação de Turismo do Pantanal de Miranda e Região do Pantanal Sul, e por Alexandre Costa Marques, presidente do Fórum Regional de Turismo do Pantanal e membro do Comitê da Reserva da Biosfera Pantanal.

15h – Show Trajetória da Música do MS com Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Ju Souc e Renan Nonato: em comemoração aos 40 anos do MS, esses experientes músicos de destaque no cenário cultural de Mato Grosso do Sul apresentam a trajetória da música do estado, em uma releitura de músicas regionais conhecidas nacionalmente.

16h – Lançamento do “Visit MS”, a nova campanha de marketing do turismo de Mato Grosso do Sul. Será lançado também o site www.visitms.com.br que será um canal permanente tanto para o turista que deseja conhecer o destino MS (com montagem de pacotes e pedido de orçamento, vídeo, fotos, etc), quanto para o profissional (com e-book, vídeo de treinamento, fotos).

17h – Show de Gabriel Sater – desde a infância esteve imerso no universo cultural da música da qual faz parte a família do pai, o violeiro Almir Sater. Gabriel é um artista de expressão nacional, com participação em vários festivais, novelas (como ator e em trilhas sonoras) e shows pelo mundo afora. O compositor, instrumentista e cantor apresenta músicas autorais e regionais, como Trem do Pantanal, Chalana e outras.

29 (sexta-feira)

12h às 20h – Óculos de realidade virtual de destinos turísticos de MS | Cabine 360º (quem visitar o estande poderá tirar fotos como se estivesse no destino) | Degustação de comida regional com o Chef Marcílio Galeano, da Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal | Atendimento ao público.

16h – Show Trajetória da Música do MS com Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Ju Souc e Renan Nonato: em comemoração aos 40 anos do MS, esses experientes músicos de destaque no cenário cultural de Mato Grosso do Sul apresentam a trajetória da música do estado, em uma releitura de músicas regionais conhecidas nacionalmente.

