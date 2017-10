MS 40 anos: Trânsito em Rochedo recebe pavimentação, sinalização e sede do Detran

Ao todo, Estado irá executar 14949 metros quadrados de asfalto e 1214 metros de galerias de águas pluviais.

Campo Grande (MS) – Distante 84 quilômetros de Campo Grande, o município de Rochedo recebeu da gestão estadual uma sede própria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e investimentos em sinalização viária para aumentar a segurança no trânsito.

Atendendo a pedido da Prefeitura, o governador Reinaldo Azambuja autorizou também licitação para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em várias ruas do município. A obra terá 14949 metros quadrados de asfalto e 1214 metros de galeria de águas pluviais.

Além das ações em conjunto com a prefeitura, o Governo do Estado tem executado investimentos em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Com contrapartida a emendas estaduais, a população de 5346 habitantes – conforme estimativa do IBGE – têm tido atendidas necessidades pontuais.

Entre elas a aquisição de ambulâncias para reforçar o atendimento em saúde, aparelhos de ar condicionado para creches, e a compra de uniformes para a banda marcial.

Por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), foram feitos repasses para melhorar a infraestrutura do esporte no município, com a conclusão das arquibancadas e vestiário no Campo de Futebol Municipal.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Detran-MS

Veja Também

Comentários