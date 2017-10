MS 40 anos: Sete Quedas recebe recuperação de rodovias e unidades habitacionais

Governo tem investido ainda na ampliação do sistema de abastecimento de água esgotamento sanitário.

Campo Grande (MS) – Com 10790 habitantes conforme estimativa do IBGE, Sete Quedas recebeu do Governo do Estado obras de recuperação de rodovias e construção de pontes de concreto armado para garantir o deslocamento e acesso da população à área rural.

Distante 473 quilômetros de Campo Grande, o município está tendo ampliada a rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com obras concluídas, em execução e já aprovadas pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), incluindo recursos estaduais e do Governo Federal.

O município também foi beneficiado com a entrega de 222 unidades habitacionais nos loteamentos El Paraíso, Faixão e Mappin, construídas com recursos estaduais e da União. Essa parceria tem garantido ainda a construção de 18 moradias para agricultores pelo Programa Nacional de Habitação Rural.

Contrapartida do Governo do Estado foi empregada ainda em projetos de drenagem de águas pluviais e pavimentação. Além das obras de infraestrutura, o Governo tem sido parceiro da prefeitura em situações emergenciais, com aporte nas necessidades mais urgentes apontadas pela gestão municipal.

Esse foi o caso dos recursos repassados para a recuperação de rodovias municipais, afetadas pelas chuvas e para execução de reparos na EE Guimarães Rosa. Na educação, as três escolas estaduais do município têm recebido merenda, uniformes e kits escolares para seus 1814 alunos.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Agesul