MS 40 anos: Saneamento e entrega mais de 100 casas populares em Pedro Gomes

Governo investiu também em educação e segurança com entrega de viatura para reforçar o policiamento.

Campo Grande (MS) – Com 7683 habitantes, Pedro Gomes teve entregues a sua população 102 unidades habitacionais, construídas por meio da parceria do Governo do Estado com Prefeitura e União.

As obras foram executadas com recursos das três esferas, por meio do Programas Minha Casa, Minha Vida e de Habitação Rural.

A gestão estadual tem investido ainda em saneamento, como forma de garantir a saúde da população por meio da ampliação das ligações domiciliares de esgoto e dos sistemas de abastecimento de água.

Na educação, merenda, kits escolares e uniformes são garantidos aos 922 alunos matriculados nas escolas estaduais Francisco Ribeiro Lopes e Professora Cleuza Teodoro, que recebeu reparos emergenciais. Já na primeira escola, a gestão estadual fez a adequação da rede elétrica para a instalação de ar condicionado.

O município também recebeu uma viatura pelo Programa MS Mais Seguro, para reforçar as ações de policiamento.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)