MS 40 anos: Reforma de escola e saneamento estão entre obras executadas pelo Governo em Douradina

Investimentos estaduais contemplam Educação, Segurança, Habitação e Infraestrutura.

Campo Grande (MS) – Situada na região da Grande Dourados e com população estimada pelo IBGE em 5827 habitantes, Douradina está tendo ampliado o sistema de saneamento básico e recebido investimentos estaduais em Educação, Segurança, Habitação e Infraestrutura.

As obras incluem a construção de uma estação de tratamento de esgoto, mais de 10 mil metros de rede coletora, 409 ligações domiciliares e duas estações elevatórias, com investimentos feitos pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Com recursos do Estado, foram feitas obras de restauração asfáltica em diversas vias urbanas e a reforma da Escola Estadual Barão do Rio Branco, única da rede estadual e que atende a 824 estudantes. Além da reforma, eles têm garantida pelo Estado a merenda, uniformes e kits escolares.

Por meio do Programa Nacional de Habitação Rural, estão sendo construídas onze unidades habitacionais para agricultores. Na segurança, o Programa MS Mais Seguro assegurou a entrega de uma viatura para reforçar o policiamento na região.

