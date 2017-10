MS 40 anos: Recursos para saneamento em Alcinópolis ajudam a proteger área de preservação ambiental

Rico em sítios arqueológicos, município de 5 mil habitantes tem recebido obras da Sanesul para estender a cobertura da rede de esgoto e sistema de abastecimento de água.

Campo Grande (MS) – Abrigando parte do Parque Estadual das Nascentes do rio Taquari e rico em sítios arqueológicos, Alcinópolis tem recebido importantes investimentos estaduais na área de saneamento.

Com uma população de 5188 pessoas, o município tem garantido recursos estaduais para obras por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Entre elas, estão em fase de execução a implantação do sistema de esgotamento sanitário com a construção de uma estação de tratamento, além da ampliação da rede coletora em 17527 metros incluindo novas ligações domiciliares.

Também está prevista obra de implantação de revestimento primário e drenagem na MS-217, no trecho entroncamento BR-359 e divisa com o Mato Grosso.

Na área da habitação, a parceria entre as esferas da administração municipal, estadual e federal garantiu a construção de 50 moradias no residencial Bom Retiro I, pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

Já a parceria com parlamentares assegurou, por meio de emendas, recursos para a prefeitura adquirir computadores e para um veículo de quinze lugares destinado ao transporte da população.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)