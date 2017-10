MS 40 anos: Presente em Dourados, Estado trabalha para melhorar qualidade de vida

Repasses à prefeitura têm garantido obras de drenagem, recuperação asfáltica, pavimentação e extensão da rede coletora de esgoto para a quase totalidade dos domicílios.

Campo Grande (MS) – A presença do Governo do Estado em Dourados tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida. Investimentos vêm sendo feitos tanto em obras que podem ser vistas por todos os cantos do município como debaixo da terra, onde o saneamento avança com a ampliação da rede coletora para atingir 98% dos domicílios.

“O Governo está presente em Dourados para melhorar a vida da população”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, em uma das visitas para liberação de recursos ao município – segundo maior do Estado com população estimada pelo IBGE em 218069 habitantes.

Considerado de grande importância para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, Dourados conta com dezenas de obras de infraestrutura já concluídas, em andamento e em fase de licitação feitas com recursos próprios do Estado e repassados como contrapartida a projetos com o Governo Federal.

Somente em drenagem, recuperação asfáltica e pavimentação de vias urbanas no Centro e bairros os recursos totalizam R$ 75 milhões. Várias frentes de obra têm sido iniciadas nos bairros da cidade e os moradores já comemoram as melhorias levadas pelos investimentos.

Há intervenções para adequação da capacidade de tráfego, restauração asfáltica e construção de traffic calming em rodovia; construção e reforma de escolas, bibliotecas, laboratórios e diversos outros pontos para atendimento à população; além dos investimentos em educação e saneamento.

Por meio de parceria com a União, está em andamento o projeto de construção do Hospital Regional de Dourados, cujo projeto de engenharia já foi aprovado pelo Ministério da Saúde. A obra será feita com recursos federais e estaduais e somente na primeira etapa os investimentos chegam a R$ 27,2 milhões.

Na área da Segurança, o município recebeu 18 novas viaturas para atender às Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. A frota foi adquirida com recursos da 4ª etapa do programa MS Mais Seguro, que repassou também equipamentos e armamentos para oferecer melhores condições de trabalho aos militares.

Na de Saneamento, os investimentos superam R$ 117 milhões. As obras vêm sendo executadas com recursos do Governo do Estado e do Ministério das Cidades, pelo programa Saneamento para Todos. Elas incluem desde a captação e distribuição de água como o tratamento e destinação do esgotamento sanitário e, quando concluídas, irão permitir a cobertura de praticamente todo o município.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários