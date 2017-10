MS 40 anos: População de Rio Brilhante recebe 399 moradias e obras de infraestrutura urbana

Construção de ponte de concreto armado sobre o córrego Bálsamo está em fase final de obra.

Campo Grande (MS) – Com 36144 habitantes, o município de Rio Brilhante recebeu residencial com 299 casas populares, construído por meio da parceria da Prefeitura com Estado e União, e obras de infraestrutura urbana que incluem pavimentação e a construção de ponte para melhorar o tráfego e facilitar o acesso à zona rural.

O residencial Vale dos Sol foi entregue à população em abril do ano passado, realizando o sonho de centenas de famílias. Construído pelo programa Minha Casa, Minha Vida, ele teve investimentos federais, estaduais e municipais. O Governo do Estado foi parceiro também na construção de terceira etapa do residencial Vale dos Sonhos, com mais 100 unidades entregues à população em 2016.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), foram executadas obras de reforma nas escolas estaduais Etalívio Pereira Martins, Professora Lígia Terezinha Martins e Fernando Corrêa da Costa. Nesta última, as obras incluíram a construção de quatro laboratórios tecnológicos, refeitório dentre outras ampliações na estrutura do prédio.

Em fase final está a construção de ponte de concreto armado sobre o córrego Bálsamo, na MS-470. Com 30 metros de comprimento por seis de largura, a obra irá facilita o acesso à região, além de proporcionar maior segurança na travessia. O município recebeu ainda uma viatura para reforçar seu policiamento, pelo programa MS Mais Seguro.

