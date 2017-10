Ponta Porã recebeu de videomonitoramento a campanha para RG de indígenas

.

Em Ponta Porã, os investimentos do Governo do Estado têm sido norteados para atender às necessidades prioritárias, como segurança pública. Situado na região sul de MS, na fronteira com o Paraguai, o município recebeu sistema de videomonitoramento de vias públicas que otimiza o trabalho policial tanto na prevenção quanto no combate à criminalidade.

A saúde também avançou com a reestruturação do Hospital Regional, totalmente equipado e cuja gestão passou uma Organização Social que modernizou sua estrutura e tem dado enfoque ao atendimento humanizado. O resultado é que hoje o hospital é referência para 203 mil habitantes de toda a região, que recebem no local atendimento de baixa e média complexidade evitando que tenham de se deslocar à Capital.

Com 89592 habitantes, conforme estimativa do IBGE para 2017, o município tem sido beneficiado também com obras de saneamento, como a ampliação do sistema de esgotamento e do sistema de abastecimento de água. Somente em um dos poços, a captação deverá ser ampliada de 100 mil para 350 mil litros por hora. As obras contam com recursos estaduais e federais.

Também tem recebido atenção especial do Governo a população indígena. Parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com a Defensoria Pública Estadual garantiu mutirão no local onde 500 indígenas saíram do anonimato e passaram a contar com documento de identidade. O documento é necessário para a população indígena poder ser beneficiada com programas sociais e receber atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Emblemático para a população, o prédio construído na década de 20 e conhecido como Castelinho também está na lista de beneficiados pelo Estado no município. Obra foi viabilizada com recursos federais com execução da Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) irá reformar o local e transformá-lo em museu, preservando as tradições e o patrimônio cultural do município.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: Ministério Público do Estado de MS