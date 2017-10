MS 40 anos: Pavimentação, saneamento e unidades habitacionais são melhorias para Deodápolis

Município teve também quatro pontes de concreto construídas pela gestão estadual sobre os córregos Ari, Bezerra Dona Terezinha e Tiquim.

Campo Grande (MS) – Obras de drenagem e pavimentação, ampliação do sistema de saneamento e entrega de unidades habitacionais estão entre as melhorias que vêm sendo feitas pela gestão estadual em Deodápolis.

Por meio da parceria do Estado com a bancada federal foram garantidos recursos para as obras de drenagem e pavimentação do bairro Jardim Deodápolis. A obra está em fase de licitação e deverá ser executada nos próximos meses.

Para o prefeito Valdir Sartor, as obras farão a diferença na vida dos moradores. Ele destacou a importância do apoio estadual e da bancada no momento em que as prefeituras têm enfrentado redução nos repasses federais comprometendo sua capacidade de investimentos. “A chegada do asfalto valoriza o bairro e contribui para alavancar o comércio. Só temos a comemorar”, comenta.

Desde o primeiro ano de seu mandato, o governador Reinaldo Azambuja é parceiro da gestão municipal, inclusive, com recursos para pavimentação de diversas vias.

Na área habitacional, foram entregues 28 moradias para agricultores e outras 40 no loteamento Municipal, por meio de parceria, incluindo recursos da União pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Na área de Saneamento, estão previstos a execução de um reservatório com 500 m³ e 9780 metros de rede coletora, por meio da parceria da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Com 12773 habitantes, conforme o IBGE, o município foi beneficiado também com a construção de quatro pontes de concreto, destinadas a interligar com segurança a área rural e contribuir para o escoamento da produção.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Agesul

Veja Também

Comentários