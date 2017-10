MS 40 anos: Pavimentação e restauração de rodovias são destaque em Brasilândia

Investimentos estaduais têm garantido a recuperação da MS-395 e a pavimentação da MS-040 no trecho que dá acesso ao Aeroporto Municipal.

Campo Grande (MS) – A recuperação asfáltica da MS-395 e as obras de pavimentação da MS-040, em Brasilândia, estão entre as obras executadas pelo Governo do Estado para melhorar a malha rodoviária e contribuir com o desenvolvimento do município.

Desde que foi pavimentada, há 15 anos, a MS-395 nunca recebeu reforma em suas pistas. Por se tratar de rodovia de extrema importância para o escoamento da região, a obra começou a ser executada pela atual gestão estadual num trecho de 65 quilômetros, até Bataguassu.

O trecho da rodovia que abrange a travessia urbana do município já teve as obras concluídas. Em execução estão também os trabalhos de pavimentação asfáltica da MS-040, num trecho que dá acesso ao Aeroporto Municipal.

Com 11864 habitantes, segundo estimativa do IBGE, Brasilândia tem recebido ainda do Governo do Estado obras de saneamento como a reforma e ampliação da estação de tratamento de esgoto da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Na área da habitação, 31 moradias populares estão em fase de construção pelo Programa Lote Urbanizado, desenvolvido em parceria pelo Estado e administração municipal. Com o terreno doado pela Prefeitura, o residencial José Inácio Batista terá as bases dos imóveis, incluindo o início das instalações elétricas e hidráulicas, feitas pelo Estado. As famílias selecionadas ficam responsável pelo término da obra e ao final não precisam pagar nenhuma prestação pelos imóveis.

Já incluindo recursos federais pelo Programa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), foram entregues 18 moradias no loteamento José Inácio Batista; e outras 19 para agricultores pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

