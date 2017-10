MS 40 anos: Parceria com Governo impulsiona geração de empregos em Chapadão do Sul

Investimentos vêm sendo feitos para ampliar a capacidade de abastecimento de água, pavimentar vias urbanas e entregar prédios para melhor atendimento à população.

Campo Grande (MS) – Desafio feito pelo governador Reinaldo Azambuja resultou na criação de 560 novos empregos em Chapadão do Sul com a ampliação da planta industrial da empresa Iaco Agrícola, usina produtora de álcool e de açúcar mascavo. O município tem recebido também importantes investimentos estaduais na pavimentação de vias urbanas e rodoviárias, além da construção de prédios públicos para melhorar o atendimento à população.

Em 2005, durante visita ao município, Reinaldo Azambuja comprometeu-se a pavimentar trecho da MS-425 (desde a MS-306 até a frente da usina) para melhorar o acesso dos caminhões à empresa, estimulando o empresariado a oferecer como contrapartida a ampliação de suas instalações. Ambos os compromissos foram cumpridos beneficiando a população de toda a região. Com a obra concluída, a extensão da planta da usina, destinada à produção de açúcar mascavo, gerou 560 novos empregos.

Agora, o Estado realiza o projeto executivo para obras ligando mais um trecho da MS-245, da usina ao trevo da BR-060. Melhorar as condições da via tem benefício direto no escoamento da produção.

O governador esteve presente também na apresentação das novas linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), com o intuito de preparar os empresários e produtores rurais do município para atrair mais recursos para os setores de comércio, indústria, turismo e agronegócio. Na mais recente visita ao município, atendendo a solicitação da prefeitura, se comprometeu a criar receptivo no aeroporto da cidade, para evitar que os passageiros fiquem ao relento ao embarcar ou desembarcar dos voos.

Com 23940 habitantes, segundo estimativa atualizada do IBGE, Chapadão do Sul tem recebido também investimentos para melhorar a qualidade de vida. Entre eles, a ampliação da capacidade de abastecimento de água através da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Por meio de convênio com a administração municipal, foram autorizadas obras de pavimentação das avenidas Tocantins e Minas Gerais, no bairro Parque União, e restauração em diversas outras vias urbanas, além de unidades habitacionais pelo programa Lote Urbanizado.

O Governo foi responsável também pela construção do prédio da Delegacia de Polícia Civil e do Centro Educacional Profissional onde são oferecidos cursos técnicos, ambos já concluídos para melhorar o atendimento oferecido à população.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários