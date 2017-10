MS 40 anos: Obra de saneamento dará fim à falta de água em Inocência pelos próximos 40 anos

Investimentos anunciados pelo governador Reinaldo Azambuja durante visita ao município são a solução para os problemas de fornecimento enfrentados há anos pela população.

Campo Grande (MS) – Em visita a Inocência, o governador Reinaldo Azambuja anunciou investimentos para construção de um poço tubular que irá garantir o fornecimento de água à população pelos próximos 40 anos. A obra irá por fim a um problema enfrentado há décadas pelos moradores. No município, o Estado tem investido também em obras de drenagem, pavimentação e na construção de unidades habitacionais.

Além do novo poço que será construído e terá profundidade de 700 metros, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) tem executado obras para ampliar o saneamento na cidade. Entre elas estão a instalação de uma estação de tratamento de esgoto, construção de 5927 metros de rede coletora e 310 ligações domiciliares. Um posto de atendimento ao cliente também foi entregue pelo governo para melhorar os serviços prestados à população.

Cenário de um dos mais expressivos romances da literatura brasileira, Inocência conta atualmente com uma população de 7.618 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nos últimos dois anos, o município recebeu do Governo obras de drenagem e pavimentação nos bairros Jardim Bom Jesus, Pantanal e Alvorada, em área total de 10719 metros quadrados. Também foi assinada ordem de serviço para a rua Albertina Garcia Dias, no trecho entre a travessa Urota Garcia e a avenida Três Lagoas. Há previsão de investimento em diversas outras vias urbanas da cidade.

Na área da habitação, foram entregues 40 unidades habitacionais no Distrito São Pedro pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a prefeitura e Governo Federal; essa mesma parceria garantiu outras 36 unidades no Loteamento Jardim dos Estados; e estão em fase de execução outras 13 casas para agricultores rurais, além de 30 moradias no Loteamento Osvaldo Faria de Souza pelo Programa Lote Urbanizado, executado em conjunto com a prefeitura.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: Sergio Falcetti

