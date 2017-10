MS 40 anos: Naviraí recebe 800 moradias e tem segurança reforçada por videomonitoramento

Também está prevista a implantação de um centro de hemodiálise que irá atender pacientes de toda a região do Cone Sul do Estado.

Campo Grande (MS) – Situado na região de fronteira, Naviraí recebeu do Governo do Estado um sistema de monitoramento para auxiliar a polícia a reforçar a segurança na região. Também foi contemplado com pacote de infraestrutura que garantiu a pavimentação de vários bairros, inclusive o mais populoso, e terá reforçado o atendimento em saúde com a implantação de um centro de hemodiálise para atender pacientes de toda a região do Cone Sul do Estado.

A parceria Estado, União e Prefeitura pelo programa Minha Casa, Minha Vida, resultou na construção do residencial Deputado Federal Nelson Trad, com 800 apartamentos que irá realizar o sonho da moradia própria de centenas de famílias da região.

Com dez câmeras de vídeo instaladas em pontos estratégicos, o sistema de videomonitoramento já em funcionamento, emprega a tecnologia como ferramenta para otimizar o trabalho das polícias Civil e Militar, nas funções preventivas e ostensivas. Ele foi implantado para coibir, prevenir e identificar autores de crimes ocorridos na região, como o tráfico de drogas e roubos e furtos de veículos.

Com população estimada pelo IBGE em 53188 habitantes, Naviraí tem recebido também pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Interlagos II e Jardim Paraíso. Este último ficou reconhecido nacionalmente após chuvas no final de 2015 abrirem uma cratera de 15 metros. A obra, além de levar segurança às famílias, tem transformado a realidade do local.

