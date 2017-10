MS 40 anos: MS avança em importantes indicadores sociais e econômicos graças ao modelo de gestão por resultados

Nesta semana, em que se comemora o aniversário de 40 anos de Mato Grosso do Sul, o secretário de Governo e Gestão Estratégia, Eduardo Riedel, explicou que o modelo de gestão por resultados foi o que permitiu o crescimento do Estado em diversos indicadores sociais e econômicos.

Durante um bate papo com a imprensa nesta segunda-feira (9.10), com a participação do governador Reinaldo Azambuja, e demais Secretários, Ridel destacou que o trabalho tem sido desenvolvido com transparência, responsabilidade e entrega para que as ações do governo culminassem nos indicadores positivos de competitividade.

Além da 9ª posição do Ranking Geral do IDGE, Mato Grosso do Sul também comemora mais três importantes conquistas: foi considerado o 5º estado mais competitivo, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP) – em parceria com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Group, o segundo Estado no Ranking de Investimentos do Governo Estadual, de acordo com levantamento do Jornal Valor Econômico, e deve apresentar o terceiro maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), segundo as projeções.

O secretário explicou como o Governo Reinaldo Azambuja resolveu os gargalos para alcançar estes índices.

Ao final de sua fala Eduardo Ridel afirmou que logo após o feriado prolongado será dado início as discussões sobre a previdência no Estado.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

