MS 40 anos: Moradias e asfalto elevam qualidade de vida em Jardim

Recursos têm sido aplicados em obras de infraestrutura que beneficiam população e contribuem para desenvolvimento do potencial turístico do município.

Campo Grande (MS) – Com potencial turístico reconhecido nacionalmente, Jardim tem recebido do Governo do Estado investimentos em infraestrutura com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus 25758 habitantes, população estimada pelo IBGE.

As obras em andamento no município representam melhorias estruturais para promoção do bem-estar da população, como a construção de 88 unidades habitacionais no loteamento Vila Angélica, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, com recursos federais e contrapartida da Prefeitura e do Governo do Estado. Estão em fase de análise pela Caixa Econômica Federal projetos de construção de mais uma centena de casas para as famílias jardinenses.

Destacando-se por suas belezas naturais no turismo rural, de aventura e ecológico, Jardim tem recebido ainda a restauração asfáltica da rodovia municipal conhecida como Estrada do Curvelo, no trecho de 66 quilômetros que liga a Bonito.

A obra irá facilitar o acesso dos visitantes, que têm à disposição no município, atrativos como o Recanto Ecológico do rio Prata, Balneário Municipal e Buraco das Araras onde encontram-se fósseis diversos.

Para garantir a preservação da natureza e a saúde da população, investimentos vêm sendo feitos também em saneamento, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), com a ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: Correio do Estado