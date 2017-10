MS 40 anos: Mesmo com a crise nacional, MS mantém PIB acima da média nacional

Mato Grosso do Sul deve ter o terceiro maior crescimento de PIB (Produto Interno Bruto) do país em 2017. O levantamento, divulgado no último mês de setembro, mostra que este ano o PIB do Estado deve ficar em 2,4%.

De acordo com o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck, historicamente MS mantem o seu PIB acima da média nacional.

As mudanças no padrão tecnológico e no uso do solo foram, de acordo com o Secretário fundamentais para esse crescimento do PIB.

Jaime Verruck afirmou que o foco das exportações nos próximos anos deve ser a bioeconomia.

O Secretário destacou que hoje, um dos grandes entraves para a atração de novos investimentos, especialmente os industriais, é a distribuição da população do Estado.

No ranking dos dez estados com maior projeção de crescimento estão Mato Grosso (5,1%), Maranhão (3,1%), Mato Grosso do Sul (2,4%), Goiás (2,2%), Santa Catarina (2%), Tocantins (1,9%), Piauí (1,7%), Paraná (1,7%), Rio Grande do Sul (1,5%) e Rondônia (1,4%).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários