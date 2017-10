MS 40 anos: Mais novo de MS, Paraíso das Águas ganha obras para estruturação do município

Construção de Delegacia da Polícia Civil e entrega de 100 unidades habitacionais ajudam na formação inicial do município.

Campo Grande (MS) – O mais novo município sul-mato-grossense recebeu do Governo obras para sua estruturação, como a construção do prédio da Delegacia de Polícia Civil.

Com 5350 habitantes, segundo estimado pelo IBGE, Paraíso das Águas recebeu uma viatura para auxiliar no trabalho da Polícia Militar, pelo programa MS Mais Seguro.

Para o sistema de saúde foram destinados mais de meio milhão de reais por meio de convênios para custeio de serviços em diversas áreas, como Farmácia Básica, Saúde da Família, Rede de Atenção Psicossocial e Vigilância Sanitária. Na Educação, a EE Vereador Kendi Nakai atende 348 alunos e recebe alimentação, kits escolares e uniformes.

Na área de Infraestrutura, o Governo de MS entregou também o projeto executivo de arquitetura para construção de praça e projetos executivos de arquitetura e complementares para ampliação e reforma do ginásio de esportes Sidney Alves Siqueira; reforma de ponte de madeira sobre o córrego Cervo; e a construção da Delegacia de Polícia Civil, que está em andamento.

Os moradores de Paraíso das Águas receberam ainda um total de 100 moradias populares no residencial Jardim Severiano, entregues em 16 de dezembro de 2015, com total de R$ 6.101.155,33 em investimentos feitos pelas administrações municipal, estadual e federal.

A gestão do governador Reinaldo Azambuja promoveu a pavimentação de todo o perímetro urbano de Pouso Alto, distante a 53 quilômetros de Paraíso das Águas, bem como promoveu a pavimentação da MS-320, no trecho que compreende a travessia do distrito.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

