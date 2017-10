MS 40 anos: Investimentos estratégicos do Governo ajudam a impulsionar turismo em Bonito

Obras estruturantes têm contribuído para melhorar as condições do município e, consequentemente, atrair mais público, movimentando a economia.

Campo Grande (MS) – Investimentos estratégicos estão sendo feitos pelo Governo do Estado para impulsionar o turismo em Bonito. Entre eles, destacam-se a parceria e os incentivos para viabilizar o transporte aéreo, além da recuperação do pavimento da entrada da cidade e de trechos que levam a atrações do ecoturismo reconhecidas internacionalmente.

Além da reestruturação do aeroporto, a administração estadual interveio na negociação junto às companhias aéreas e tem sido responsável pela operação. O resultado é que a partir de dezembro deste ano mais dois voos – totalizando seis, com os quatro que já operam atualmente – terão o local como destino.

Dois grandes projetos de pavimentação estão em execução no município. Conhecida como Passo do Curê, a MS-178 está sendo pavimentada em trecho de 17 quilômetros de extensão. O local é emblemático para toda a região e acesso a destinos turísticos e fazendas.

Já a MS-382, entre o centro de Bonito e a entrada da gruta do Lago Azul, está recebendo recuperação asfáltica. “Com essa obra poderemos receber melhor aqueles que nos visitam, é a porta de entrada da cidade e com a iluminação vamos dar mais segurança àqueles que chegam aqui”, destaca Reinaldo Azambuja, sobre os trabalhos.

Referência em ecoturismo, o município tem pontos reconhecidos internacionalmente, como a gruta do Lago Azul, Balneário Municipal, Aquário Natural Baía Bonita e cachoeiras dos rios do Peixe e Formoso.

Também está em andamento o processo para obras de remendos em 6795 metros quadrados de pavimentação de diversos bairros, mais 41 mil metros quadrados de recapeamento, beneficiando os 21483 habitantes – segundo estimativa do IBGE.

Mais do que obras de infraestrutura, Bonito tem recebido atenção do Governo nas áreas de cultura e lazer. Em sua 18ª edição, o Festival de Inverno deste ano reuniu público de 38 mil pessoas, contando com mais de 200 atrações de diversas manifestações culturais reunindo artistas locais e internacionais e com a participação efetiva da população local.

