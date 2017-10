MS 40 anos: Investimentos em saneamento garantem saúde e proteção da natureza em Jateí

Pontes de concreto armado entregues pelo Governo garantem ainda a integração da zona rural do município.

Campo Grande (MS) – Para garantir a saúde da população e a preservação do meio ambiente, recursos assegurados pela parceria da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) com o Governo Federal têm sido empregados em Jateí para garantir a ampliação do sistema de esgotamento sanitário.

Distante 332 quilômetros da Capital do Estado, o município conta com uma população de 4011 habitantes, segundo estimativa do IBGE. Situado na região da Grande Dourados e banhado pelo rio Dourados, Jateí abriga ainda parte do Parque Estadual das Várzeas do rio Ivinhema.

Os investimentos em saneamento, são, portanto, uma forma de garantir a preservação de suas belezas naturais. Também representam garantia de bem-estar à população. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que cada R$ 1 investido em saneamento resulta em uma economia de R$ 4 em sistemas de saúde.

No município, o Governo entregou duas pontes de concreto armado para a integração da zona rural e prepara a construção de outras duas travessias.

Também realizou a reforma e adequação de acessibilidade no prédio da Agência Fazendária e obras de sinalização viária por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Na segurança, uma viatura foi destinada a reforçar o policiamento pelo Programa MS Mais Seguro.

