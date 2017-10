MS 40 anos: Investimentos em logística de transportes fomentam desenvolvimento de Nova Andradina

Anel viário, aeroporto e recuperação de vias estão entre os investimentos estaduais para facilitar o escoamento de produtos e fortalecer a região.

Campo Grande (MS) – Em Nova Andradina, desenvolvimento é a palavra de ordem, onde os investimentos feitos pelo Governo do Estado têm se revertido em segurança no trânsito, melhores condições de vida e crescimento econômico.

Para reforçar essa perspectiva, o governador Reinaldo Azambuja – que no mês de junho visitou as obras – assumiu compromisso de firmar parceria com a gestão municipal para concluir e colocar em funcionamento um aeroporto na cidade.

Recursos estaduais vêm sendo empregados para garantir o crescimento no município, que conta hoje com 52625 habitantes – segundo estimativa do IBGE.

Entre as principais intervenções está a implantação do Anel Viário de Nova Andradina, com a pavimentação de 1780 metros da BR-376 até chegar à MS-473, obra que estava paralisada há 13 anos. Ela irá desviar por fora da cidade pelo menos mil caminhões que passam pelo Centro no período da safra. Mais do que a realização de um sonho antigo da população, comerciantes acreditam que as intervenções terão efeito imediato no comércio.

Além de obras estruturais, o governo tem investido na melhoria da qualidade de vida local, com ações que garantem moradias e opções de lazer, como a revitalização da praça Brasil, no Centro. Construída em espaço considerado marco na história de Nova Andradina, a praça deve ter a reforma inaugurada na comemoração do 59º aniversário do município, em dezembro.

O projeto começou a ser executado no ano passado e inclui terraplanagem, calçamento, monumentos e instalação de bancos. Na segunda etapa, investimentos estaduais estão sendo empregados na construção de um pavilhão com 1345 metros quadrados para a realização de eventos, contendo seis quiosques e sanitários.

Também estão em execução obras de drenagem e pavimentação do residencial Francisco Alves; a ampliação da estação de tratamento de esgoto que em pleno funcionamento elevará de 40% para 70% o percentual de domicílios atendidos; e foram entregues 22 viaturas para reforçar o policiamento na região.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues