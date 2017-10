MS 40 anos: Investimentos em infraestrutura promovem integração de Maracaju

Pavimentação de rodovias, de vias urbanas, construção de pontes e saneamento estão entre ações da administração estadual no município.

Campo Grande (MS) – Obras de pavimentação da MS-460, recuperação do pavimento de 71 m² de vias urbanas e construção de pontes são investimentos feitos pela gestão estadual para promover a integração de Maracaju, onde há recursos investidos também na ampliação do esgotamento sanitário e na infraestrutura urbana.

Na MS-460, no distrito de Água Fria, a obra contempla trecho de 49 quilômetros e vem sendo executada em duas frentes de trabalho. Após concluída, irá promover a integração da região e beneficiará diretamente 222 famílias de pequenos produtores do assentamento Santa Guilhermina.

A integração asfáltica da Água Fria com os dois eixos rodoviários reduzirá em quase 80 quilômetros a distância que os caminhões percorrem para escoar a produção do assentamento até Maracaju.

Nas vias urbanas, o recapeamento com recursos do Governo atingirá 71 mil metros quadrados. Somente na rua Joaquim Ferreira Azambuja, no prolongamento da saída do município para a Capital, foram 5,8 mil metros de pavimento. As obras de infraestrutura urbana vão contemplar as avenidas Marechal Deodoro (entre as ruas Benjamin Constant e Franklin Pereira Ribeiro); Mario Corrêa (entre as ruas Apa e Perimetral Airton Senna Da Silva); e Marechal Floriano (entre a rodovia Minianel e a rua Dois).

Com 44994 habitantes, conforme estimativa do IBGE, o município recebe também – por meio de parceria e com recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) – obras para construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que tratará uma quantidade cinco vezes maior que a já existente. A expectativa da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) é que a obra atenda às necessidades da população pelas próximas duas décadas.

Em junho deste ano, o governador Reinaldo Azambuja entregou uma ponte de concreto armado com 20 metros de extensão sobre o córrego Turvo, na MS-166, em trecho que faz a ligação das rodovias federais BR-060 e BR-267. Outra travessia está prevista para ser construída sobre o córrego Santo Antônio, com 12 metros de extensão na estrada vicinal que é o prolongamento da rua Valfrido de Moraes Ribeiro.

Na habitação, por meio da parceria do Estado com a prefeitura e Governo Federal, 210 unidades habitacionais foram entregues no loteamento Olídia Rocha II e estão em execução 23 unidades na comunidade quilombola São Miguel, além de outras dez para substituição de habitações precárias. Também será construído auditório com capacidade para 400 pessoas na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

Há ainda recursos estaduais investidos na reconstrução do Centro Cultural; na nova maternidade do hospital Soriano Corrêa e em equipamentos para pronto socorro reforçando o atendimento em saúde.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro e Edemir Rodrigues

