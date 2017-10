MS 40 anos: Investimentos em habitação garantem moradia digna a 200 famílias de Vicentina

Residenciais estão em fase de execução e irão beneficiar moradores da zona urbana e agricultores na área rural do município.

Campo Grande (MS) – Mais de 200 famílias de Vicentina estão prestes a realizar o sonho da casa própria com auxílio do Governo do Estado. Com 6041 habitantes, o município tem em fase de construção 200 unidades habitacionais no loteamento Alto do Barreirão.

As obras são realizadas por intermédio do programa Minha Casa, Minha Vida e contam com recursos do Governo de MS, Prefeitura e Governo Federal. Outras dez unidades habitacionais também estão em fase de obra e serão entregues a agricultores da região.

Os investimentos totais na habitação do município ultrapassam R$ 13 milhões e têm por objetivo garantir moradia digna às famílias.

O governo tem sido parceiro da prefeitura também na execução de serviços emergenciais de recuperação de estradas vicinais, prejudicadas pelas chuvas em 2016. Também estão em andamento os trabalhos de manutenção dos serviços de água e esgoto tanto em Vicentina quando nos distritos de Vila Rica e Vila São José.

