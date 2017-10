MS 40 anos: Incentivo transforma Aparecida do Taboado em polo de logística

Parceria com setor privado tem ajudado a fomentar ampliação das atividades que geram empregos e auxiliam no escoamento da produção de toda a região leste de MS.

Campo Grande (MS) – Situado na região leste do Estado, distante 448 quilômetros de Campo Grande, Aparecida do Taboado foi escolhida para sediar um dos maiores investimentos privados do País. A política de incentivo e atração de empresas da atual gestão estadual resultou na construção do terminal intermodal da Fibria Celulose, para atender ao escoamento da produção de Três Lagoas.

Estão em andamento as obras que permitirão o envio da produção de celulose para o município e de lá até o Terminal de Macuco, no Porto de Santos (SP), de onde segue para a Ásia, Europa e Estados Unidos. Com economia firmada na agropecuária, a obra tem ajudado a movimentar empregos e quando construída transformará o município em um polo de logística.

Localizado às margens do rio Paraná, Aparecida do Taboado conta atualmente com população de 25072 habitantes, segundo dados do IBGE. Junto com os incentivos estaduais que fomentam o desenvolvimento, o local tem recebido recursos na área de saneamento, com investimentos feitos em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul), Aparecida do Taboado recebeu a restauração asfáltica da MS-316 numa extensão de 6,5 quilômetros. Em recente visita ao município, o governador Reinaldo Azambuja assinou autorização para a abertura de licitação para a execução de obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais na avenida Geraldo Rodrigues de Almeida, que dá acesso ao prédio do Ministério Público Estadual (MPE).

Entregou ainda a cobertura da quadra de esportes da EE Frei Vital de Garibaldi, que atende quase mil alunos.

Com potencial turístico – e abrigando atrativos como os balneários Lago Azul, Lagoa Suja e Biquinha – teve remodelada pelo Governo do Estado a iluminação pública ornamental da ponte rodoferroviária que liga a Rubinéia, no estado de São Paulo.

A atuação estadual em parceria com prefeitura e Governo Federal permitiu ainda a centenas de famílias aparecidenses a realização do sonho da casa própria, com a entrega de 96 unidades habitacionais no Jardim Félix, e as obras do residencial Tia Chica com outras 224 moradias; mais 17 casas para agricultores, com contrapartida no Programa Nacional de Habitação Rural.

