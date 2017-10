MS 40 anos: Hoje, aniversário de 40 anos do Estado, tem show gratuito a partir das 17 h no Parque das Nações Indígenas

Hoje e amanhã, a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas, tem shows musicais em comemoração os 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul.

A programação cultural é um presente do Governo do Estado para os sul-mato-grossenses. Entre as atrações confirmadas estão o pernambucano Alceu Valença e o violeiro prata da casa Almir Sater.

Organizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), o evento reunirá apresentações musicais, exposições de artes plásticas, artesanatos e ações sociais. Para participar basta fazer a doação de um brinquedo, novo ou usado. O material arrecadado será entregue em entidades sociais dos 79 municípios do Estado.

