MS 40 anos: Histórica, Nioaque recebe investimentos que atendem da infraestrutura à agricultura familiar

Com 127 anos de emancipação, recebeu presença do governador Reinaldo Azambuja nas comemorações de seu aniversário e conta com obras em diversas áreas.

Campo Grande (MS) – Nioaque conta com obras de infraestrutura que incluem desde a construção de ponte e reforma de escola ao convênio com a Prefeitura para reforma de patrulha mecanizada e equipamentos para agricultura familiar.

Por meio da parceria do Governo com a administração municipal, foi feita a recuperação de patrulha mecanizada que inclui tratores e equipamentos agrícolas destinados a atender 12 assentamentos, quatro aldeias indígenas e quatro comunidades quilombolas.

Também foram executadas obras de recapeamento asfáltico e tapa-buracos de ruas do Centro, com investimentos estaduais. Para a população, é visível a qualidade da obra. Atualmente, o município conta com 14092 habitantes, conforme estimativa do IBGE.

Os investimentos estaduais em Nioaque incluem também a construção de 43 unidades habitacionais do residencial Constantina Gaúna Xavier, por meio do programa Lote Urbanizado, em parceria com a prefeitura; a reforma da EE Odete Ignez Resstel Villas Boas; a construção de uma ponte de concreto armado sobre o córrego Arara, no assentamento Uirapuru, com 27 metros de comprimento e 6 metros de largura; além de uma viatura para reforçar a segurança pública.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues