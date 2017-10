MS 40 anos: Governo revitaliza espaço de lazer e incentiva produção familiar em Itaquiraí

Gestão estadual também tem destinado recursos para investimentos em infraestrutura.

Campo Grande (MS) – Recursos estaduais garantiram a transformação da praça municipal Santos Tomazelli, cartão postal de Itaquiraí, em referência para a prática de esportes e lazer. Nos últimos dois anos, o município recebeu também investimentos em infraestrutura urbana e incentivo aos pequenos produtores para estímulo à agricultura familiar.

Inaugurada há quase 30 anos, a praça recebeu do Governo ambiente esportivo com a implantação de duas quadras de areia, lanchonete com sanitário e almoxarifado, área de alimentação e parque de diversões. Para os itaquirenses, as intervenções foram suficientes para transformar o espaço e garantir um local para convivência e prática de esportes.

Além do lazer, o Estado tem melhorado as condições de trabalho e incentivado a produção familiar no município. Por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), são concedidos empréstimos para àqueles que possuem registro como Microempreendedor Individual (MEI), com valores que têm permitido aumentar a produção.

Trabalhadores do frigorífico Frango Belo também foram beneficiados com recursos do Governo, com a obra de pavimentação dos 3,8 quilômetros da rodovia municipal que ligam o abatedouro ao km 74 da rodovia BR-163.

Os 20637 moradores do município – população estimada pelo IBGE – foram beneficiados ainda com a perfuração e ativação de um poço tubular de 150 metros de profundidade, mais a construção de reservatório elevado de concreto armado de 500 metros cúbicos e a implantação de melhorias na rede de distribuição de água, por intermédio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), incluindo, parceria com recursos federais.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: Edemir Rodrigues

