 MS 40 anos: Governo realiza sonho da casa própria a 98 famílias de aldeia em Japorã

Além dos recursos destinados ao setor habitacional, cidade teve vias pavimentadas e construção de ponte de concreto armado sobre o córrego que leva o nome do município.

Campo Grande (MS) – A construção de unidades residenciais garantiu a realização do sonho da casa própria a 98 famílias indígenas residentes nas aldeias Porto Lindo I e II, em Japorã. Os empreendimentos foram viabilizados pela parceria do Governo do Estado com Prefeitura e União.

Situado no extremo sul do Estado, o município de 8836 habitantes recebeu também obras de restauração asfáltica em diversas vias, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Também foram empregados recursos estaduais na construção de uma ponte de 20 metros de comprimento por seis de largura sobre o Córrego Japorã, na MS-386. A obra vai interligar uma região formada por assentamentos, aldeias e distritos e representou importante investimento na integração de toda a região.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Agesul

