MS 40 anos: Governo do Estado leva infraestrutura para o desenvolvimento dos 79 municípios

Somente em investimentos oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul) serão aplicados mais de 2 bilhões em drenagem e pavimentação até 2018.

Campo Grande (MS) – Levar infraestrutura aos 79 municípios sul-mato-grossenses é um compromisso que vem sendo cumprido pelo Governo do Estado. Em dois anos e meio, investimentos estaduais de mais de R$ 1 bilhão foram empregados em obras que contribuíram para impulsionar o desenvolvimento por todo o Mato Grosso do Sul – que no dia 11 de outubro completa 40 anos de sua criação.

Esse aporte garantiu a recuperação de 12 mil quilômetros de rodovias e a pavimentação de 1,57 milhão de metros quadrados de vias urbanas. Outros recursos estaduais asseguraram a construção de hospitais e diversas outras obras que melhoraram a vida dos 2,7 milhões de sul-mato-grossenses, população estimada pelo IBGE em 2017. Todas as obras executadas levaram em consideração as prioridades de cada região, elencadas conforme as características das cidades.

“Todos os municípios estão recebendo investimentos em infraestrutura, saneamento, recapeamento, construção de obras novas, drenagem, pavimentação, construção e restauração de rodovias”, afirma o governador Reinaldo Azambuja. Esses investimentos serão detalhados em série de matérias sobre cada um dos 79 municípios que compõem o Estado, mostrando suas potencialidades, as melhorias que receberam nos últimos dois anos e a forma como isso refletiu na qualidade de vida da população, que é o objetivo principal de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo.

Mesmo com a queda no repasse de recursos da União, a administração estadual tem direcionado recursos indistintamente a todas as regiões. Para o governador, a melhor forma de se fazer política é governando não para legendas, mas para as pessoas, indistintamente. “A gente deve respeitar a vontade da população e a escolha que ela fez dos representantes dos municípios. Por isso o governo tem sido parceiro em todos eles, levando obras e melhorias para todo o Estado”, destaca Reinaldo Azambuja.

Por conta dos investimentos e das entregas à população, Mato Grosso do Sul tem acumulado bons resultados e progredido apesar do momento de dificuldade em diversos outros estados. Mesmo na recessão, MS foi o único com saldo positivo na geração de empregos este ano.

No Ranking de Competitividade dos Estados 2017, MS aparece ocupando o 5º lugar na classificação geral. A lista é feita pelo Centro de Liderança Pública, em parceria com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Grou, com base em 66 indicadores resumidos em 10 quesitos considerados estratégicos para o desenvolvimento brasileiro.

As obras têm garantido não somente crescimento, mas também benefícios diretos à sociedade. Em Corumbá, por exemplo, entre as várias obras executadas, a intervenção do governo impediu um colapso no abastecimento de água com uma obra estruturante para ampliação da captação do rio Paraguai. A interrupção no fornecimento era problema recorrente que há anos castigava a população. Além disso, atrapalhava uma das potencialidades da região, que é o turismo.

Já em Campo Grande, a parceria com a prefeitura garantiu a retomada de obras significativas que estavam paralisadas há anos. Mesmo em municípios menores, o Estado tem se feito presente, como em Laguna Carapã onde atendeu a prioridades apontadas pela população e reformou uma escola que há 32 anos não recebia nenhum reparo.

Dezenas de casos como estes demonstram que todos os municípios de MS receberam investimentos que resultaram em ganhos diretos para suas populações, independentemente do tamanho ou montante aplicado.

De igual forma, a implementação do saneamento básico em municípios de diferentes portes permitiu melhoras significativas na saúde e qualidade de vida da população, que serão sentidas por décadas após a execução dos trabalhos. O mesmo se aplica às unidades de saúde anunciadas, em construção ou já recuperadas, que levaram dignidade a famílias que dependem do sistema público. E, com a infraestrutura proveniente da pavimentação e manutenção de estradas, garantiu-se o acesso fácil a diferentes localidades, criando condições para o escoamento de mercadorias e desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.

A partir desta segunda-feira (2.10) o Portal MS vai publicar uma série especial sobre cada um dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul mostrando as ações, já executadas e em andamento, do Governo do Estado para o crescimento e desenvolvimento nas diversas áreas que transformam MS em um Estado pujante e atrativo no Coração do Brasil.

