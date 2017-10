MS 40 anos: Governo cuida das pessoas que trabalham pelo crescimento de Três Lagoas

Município tem se destacado na geração de postos de trabalho e será sede do Hospital Regional que servirá como referência em saúde para toda a região do Bolsão.

Campo Grande (MS) – Destaque na geração de empregos, Três Lagoas tem crescido em ritmo acelerado nos últimos anos e vem recebendo do Governo do Estado investimentos para garantir ampliação dos atendimentos em saúde por meio da construção de um Hospital Regional que irá beneficiar não apenas sua população, mas a dos outros 10 municípios integrantes da região do Bolsão.

Com 117 mil habitantes, conforme estimado pelo IBGE, a cidade abriga o maior parque industrial do Estado e é a mais influente da região do Bolsão, encabeçando o grupo que reúne Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria.

Por conta dessa posição estratégica sediará o Hospital Regional que, está em fase de construção pelo governo, e contará com três pavimentos e 158 leitos. Orçado em R$ 56,4 milhões, será referência para toda a região leste de Mato Grosso do Sul.

Conhecida como Cidade das Águas, Três Lagoas tem recebido também importantes investimentos em saneamento. Por meio de parceria do Estado e do Governo Federal está sendo feita a ampliação do sistema de esgotamento sanitário.

Detentora do título oficial de Capital Mundial da Celulose, tem sido beneficiada ainda com recursos estaduais para recuperação asfáltica da avenida Capitão Olinto Mancini, além de obras de drenagem e pavimentação nos bairros Jardim Campo Novo, Carandá, Santa Júlia, Acácias e Vila Verde.

O governo tem custeado a execução de drenagem em uma extensão de 2,4 mil quilômetros de estradas da região, além da implantação de rodovia municipal com revestimento primário e drenagem em pontos críticos no trecho de entroncamento da MS-377 com a BR-262.

Pequenos produtores dos quatro assentamentos rurais ali existentes também estão sendo assistidos pelo Estado. Cerca de 300 famílias tiveram reforço para o plantio com a entrega de patrulha mecanizada. O equipamento formado por um trator agrícola 4×4, uma grade aradora e outra niveladora, um roto distribuidor de calcário e uma pá carregadeira ajuda a aumentar a produtividade e mostra que a gestão estadual está atenta às necessidades da população três-lagoense.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro e Edemir Rodrigues

