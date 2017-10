MS 40 anos: Governo atende prioridades apontadas por prefeito e vereadores de Cassilândia

Entre elas estão a restauração do trevo de acesso à Uems na MS-306 e a recuperação da Estrada das Sete Placas.

Campo Grande (MS) – Entrega de patrulha mecanizada para incentivo aos pequenos agricultores, construção de unidades habitacionais, de pontes para conectar a área rural e recuperação de estradas estão entre as prioridades atendidas pelo Governo do Estado em Cassilândia.

Com 21748 habitantes, conforme estimativa do IBGE, o município teve suas principais necessidades apontadas pela Prefeitura e Câmara Municipal, que tiveram as reivindicações atendidas pelo governador Reinaldo Azambuja.

Entre elas, a restauração do trevo de acesso à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), na rodovia MS-306. A lista de melhorias executadas pela gestão estadual inclui obras de recapeamento e drenagem de águas pluviais de várias vias urbanas, além de 48 unidades habitacionais que serão edificadas por intermédio do programa Lote Urbanizado, em parceria com a prefeitura.

Estão sendo executados também os trabalhos de construção de pontes de concreto armado sobre o rio Cedro em trechos nos bairros Bom Jesus e Isanópolis. “São obras vitais, reivindicadas pelo prefeito Jair Boni e os vereadores. São pedidos antigos da população que estamos atendendo, para que os moradores possam trafegar com maior segurança e tranquilidade”, afirmou Reinaldo Azambuja em visita ao município no mês de setembro.

Na ocasião, ele autorizou a recuperação da Estrada das Sete Placas, também atendendo a pedido da prefeitura. Mesmo se tratando de acesso municipal, o Governo custeará as obras para melhorar as condições de tráfego aos pequenos produtores.

Para incentivar a agricultura familiar, o Estado também fez a entrega de patrulha mecanizada contendo um trator agrícola, uma grade aradora, um distribuidor de calcário e uma carreta agrícola que irá atender aos pequenos produtores da região.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

